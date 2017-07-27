Сторонники "Руха новых сил" протестуют под зданием АП против лишения гражданства Саакашвили

Около сотни сторонников движения "Рух новых сил Михаила Саакашвили" протестуют в центре Киева против лишения М.Саакашвили украинского гражданства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после митинга у Стелы Независимости на Майдане Независимости в четверг люди пришли к зданию Администрации президента Украины. Инициативную группу в количестве около 10 человек пропустили вовнутрь для встречи с представителем администрации.

Как рассказал в комментарии агентству представитель движения "Рух новых сил" Владимир Гавриш, группа намерена затребовать документы, на основании которых М.Саакашвили лишили гражданства.

"Мы ходим увидеть сам указ, все задокументированные причины с тем, чтобы обращаться в суд. Сегодняшняя акция – она стихийная, но я думаю, что она будет бессрочной", - сказал В.Гавриш.

Порядок в правительственном квартале охраняет большое количество правоохранителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в связи с проведением в центре Киева крестного хода Украинской православной церковью (Московского патриархата) в честь Дня крещения Руси в четверг к обеспечению правопорядка в центре столицы привлечены около 3,5 тыс правоохранителей. Обстановка в районе Администрации президента спокойная.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины.

В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

25 июля М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.

Он заявил, что будет добиваться законного права вернуться в Украину: "Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину".

М.Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил М.Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

Согласно закону "О гражданстве Украины", гражданство прекращается соответствующим указом президента Украины. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа.

В Грузии против М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.