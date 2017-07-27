Президент корпорации Roshen инвестирует 50 млн грн в реставрацию памятника архитектуры "Церковь Спаса на Берестове"

Личные инвестиции в реставрацию церкви Спаса на Берестове, благоустройство прилегающей территории и Спасского бастиона Печерской крепости президента корпорации Roshen Вячеслава Москалевского могут составить 50 млн грн.

Как сообщил президент корпорации Roshen, меценат проекта на пресс-конференции в четверг, его реализация рассчитана на два года. Площадь участка благоустройства составила 1,95 га.

"Церковь Спаса на Берестове является памятником национального значения из списка мирового наследия ЮНЕСКО. Учитывая ее архитектурную, художественную и историческую ценность, а также техническое состояние основным в проекте реставрации станет принцип консервации, направленный на максимальное сохранение исторического памятника.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Украины, Киевской городской государственной администрации и Печерской райадминистрации столицы.

Как сообщалось, в 2016 году В.Москалевский реализовал личный меценатский проект по реконструкции Старокиевской горы, который обошелся в 19 млн грн.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Согласно подписанному Петром Порошенко в январе 2016 года договору, он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще четырем топ-менеджерам – по 0,5%.