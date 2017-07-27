События

14:32 27.07.2017

По протоколам НАПК с партий в госбюджет должно быть взыскано 1,3 млн грн

По протоколам Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) и решениям судов в государственный бюджет с политических партий должен быть взыскан почти 1 миллион 300 тысяч гривень, сообщают в агентстве.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщает, что по протоколам, составленным уполномоченными лицами НАЗП на руководителей (уполномоченных лиц) политических партий, наложен штраф в размере 290 тысяч 700 гривень", - говорится в сообщении на странице НАПК в соцсети Facebook в четверг.

"В течение 2016-2017гг уполномоченные лица НАПК составили 171 протокол об административных правонарушениях по результатам анализа отчетов политических партий, из них 164 протокола уже направленно в суд", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава НАПК Наталья Корчак заявила, что материалы в отношении пяти политических партий в связи с подачей недостоверных сведений финансовой отчетности направлены в Национальную полицию Украины.

"На сегодня по материалам НАПК открыто 8 уголовных производств и направлены в Нацполицию материалы относительно 5 политических партий. Производства открыты на основании выявленных недостоверных сведений во время анализа финансовых отчетов: статья 159-1 (предоставление заведомо недостоверных сведений в финансовом отчете партии) Уголовного кодекса", - сказала Н.Корчак в интервью "Юридическому вестнику Украины".

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