Полиция проверяет информацию анонима о минировании ж/д вокзала в Киеве
Неизвестный сообщил в полицию о якобы минировании здания железнодорожного вокзала в Киеве, специалисты проверяют эту информацию.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в 13.46 в Соломенское управление полиции по спецлинии "102" позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание железнодорожного вокзала заминировано. На место происшествия срочно выехали специалисты профильных служб, взрывотехники, спасатели и медики.
В настоящее время продолжается тщательная проверка всех помещений вокзала и прилегающей территории.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.