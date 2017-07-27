События

14:29 27.07.2017

Полиция проверяет информацию анонима о минировании ж/д вокзала в Киеве

Неизвестный сообщил в полицию о якобы минировании здания железнодорожного вокзала в Киеве, специалисты проверяют эту информацию.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в 13.46 в Соломенское управление полиции по спецлинии "102" позвонил неизвестный и сообщил о том, что здание железнодорожного вокзала заминировано. На место происшествия срочно выехали специалисты профильных служб, взрывотехники, спасатели и медики.

В настоящее время продолжается тщательная проверка всех помещений вокзала и прилегающей территории.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Интерфакс-Украина
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