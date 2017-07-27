В Запорожье страдающие почечной недостаточностью люди устроили лежачий протест

Жители Запорожья, страдающие почечной недостаточностью, устроили лежачий протест под зданием Запорожского областного совета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько десятков запорожских инвалидов, страдающих почечной недостаточностью и находящихся на гемодиализе в местных лечебных учреждениях, устроили акцию протеста "По головам инвалидов - до больших денег" возле Запорожского областного совета, где проходила сессия. Часть из них легли у входа в админздание, чтобы депутаты, пришедшие на сессию, не смогли через них переступить.

Участники акции заявили, что протестуют против "беспредела" городских властей, которые не реагируют на обращения гемодиализников, требующих учитывать их мнение при закупках расходных материалов для гемодиализа".

Как отметил участник акции протеста - заместитель председателя общественной организации инвалидов "Надия на життя" Сергей Макаренко, препараты для гемодиализа, которые применяются в запорожских медучреждениях на данный момент, ухудшают состояние здоровья пациентов.

"Мы вынуждены выйти на акцию протеста, поскольку уже более полутора лет мы боремся за то, чтобы нам дали право выбора на каком оборудовании с какими медицинскими препаратами лечиться. Многие пациенты, находящиеся на гемодиализе, чувствуют себя плохо после препарата, который медики использую сейчас. Хотя, по словам врачей, материалы все качественные", - рассказал С.Макаренко.

Для свободного входа депутатов в здание Запорожского областного совета был открыт другой вход.