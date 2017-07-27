Суд РФ увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы Зейтуллаеву

Верховный суд России в четверг ужесточил наказание крымского татарина Руслана Зейтуллаева – увеличил срок лишения свободы с 12 до 15 лет.

"Москва приговорила гражданина Украины, крымского татарина Руслана Зейтуллаева к 15 годам лишения свободы. (…) 27 июля 2017 года Верховный суд России приговорил к новому сроку - 15 годам лишения свободы", - написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке.

Адвокат Эдем Семедляев указал, что Р.Зейтуллаев объявил третью бессрочную голодовку.

Как сообщалось, 7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) вынес обвинительный приговор в отношении четырех крымских татар, среди которых был и Р.Зейтуллаев, которого подозревали в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". Он был приговорен к 7 годам заключения.

Повторное рассмотрение дела Р.Зейтуллаева стартовало в начале марта 2017 года.

4 апреля Р.Зейтуллаев заявил о проведении бессрочной голодовки.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Р.Зейтуллаева к 12 годам колонии.