В Киеве начался крестный ход УПЦ (МП) в честь Дня крещения Руси

В центре Киева начался крестный ход Украинской православной церкви (Московского патриархата), приуроченный ко Дню крещения Руси.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после молебна на Владимирской горке верующие организованной колонной идут через Европейскую площадь по ул.Грушевского в направлении Киево-Печерской Лавры.

Во главе колонны идут священнослужители с хоругвями и иконами.

Во время движения колонны участников крестного хода предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий возложил цветы к памятнику погибшим активистам Майдана на ул. Грушевского и совершил заупокойную литию.

Безопасность движения колонны обеспечивают правоохранители, которые идут по обе стороны от нее.

В центре Киева обстановка спокойная, движение автотранспорта от Майдана Независимости до Бессарабской площади не перекрыто. На Майдане Независимости - много отдыхающих, которые с удовольствием фотографируются возле фонтанов.

Очередей возле рамок металлоискателей нет, правоохранители проводят досмотр личных вещей, документы не спрашивают.

На Европейской площади немноголюдно.

По словам правоохранителей, инциденты в четверг в центре столицы не зафиксированы.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в молебне приняли участие не менее 15 тыс. верующих. Публичную безопасность обеспечивают более 3500 правоохранителей.