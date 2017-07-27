Руководство "Приазовкурорта" возлагает ответственность за отравление детей в санатории "Лазурный" на юрлицо, предоставляющее услуги питания

В ЧАО "Приазовкурорт" заявляют о нарушениях со стороны юридического лица, которое предоставляло услуги питания в бердянском санатории "Лазурный", где произошло массовое отравление детей.

"Вообще претензии к столовой у нас были и раньше. Мы направляли им акты о нарушениях, под подпись их отдавали, и была составлена претензия по данному арендатору. Если он не будет реагировать на наши замечания, которые он принимал по акту, то будет разорван договор. После этого случилось массовое обращение детей с симптоматикой", - рассказала заместитель генерального директора ЧАО "Приазовкурорт" Ирина Сысоева на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По ее словам, сразу же после выявления нарушений договор разорвать невозможно, поскольку нужно найти юрлицо на замену. "В данный момент идет смена арендатора, юридического лица, которое осуществляет услугу питания. Данное юридическое лицо приведет свой персонал или оставит нынешний, но дополнительный осмотр сотрудники обязательно пройдут", - заверила И.Сысоева.

Она отметила, что источником заражения стал персонал столовой. "Столовая находится в аренде, арендатор самостоятельно контролирует санитарный режим, осуществляет контроль за приготовлением пищи и контролирует прохождение медицинского осмотра работниками столовой", - добавила она.

И.Сысоева отметила, что заболели не все дети, а те, у которых снижен иммунитет. "Всего подано экстренных извещений на 46 детей. Госпитализированы 22 детей", - отметила она.

Как сообщалось, 19-20 июля 2017 года в бердянском детском санатории "Лазурный" у многих детей были обнаружены симптомы кишечного отравления и ротавирусной инфекции. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК по факту нарушения норм предупреждения эпидемическим и другим инфекционным заболеваниям администрацией санатория "Лазурный" ЧАО "Приазовкурорт".