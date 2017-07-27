Комиссия Госавиаслужбы рекомендовала выдать ряд назначений на маршруты авиаперевозчикам

Комиссия Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба) по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий 27 июля 2017 года решила рекомендовать главе ведомства выдать ряд назначений украинским авиакомпаниям.

Как сообщила пресс-служба Госавиаслужбы, комиссия рекомендовала удовлетворить заявку авиакомпании "Максимус Эйрлайнс" на получение прав на эксплуатацию воздушных линий для авиаперевозок в других государствах, заявка насчитывала более 180 стран.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) заявляла о намерении выполнять регулярные полеты из Киева в Эйлат и Эль-Кувейт, право на которые комиссия в итоге рекомендовала выдать.

Авиакомпании "Анда Эйр" рекомендовано выдать право на чартерные рейсы из Киева в Пальма де Мальорку, Лиссабон, Малагу, Аликанте и Канарские острова.

Компания также подала заявку на маршрут Киев-Барселона для выполнения чартеров, которая была оставлена без рассмотрения. Как пояснила Госавиаслужба, Барселона не отнесена к курортным местам, и в этот город уже выполняются регулярные рейсы. В таком случае перевозчик должен приложить к своему заявлению письма согласия компаний, уже эксплуатирующих линию, а таковые письма перевозчик не предоставил.

"Анда Эйр" также примет участие в "хасидской программе" - чартерных перевозках хасидских паломников групп в 2017 году на период празднования Еврейского Нового года между Киевом и Тель-Авивом (восемь рейсов в неделю).

Госавиаслужба отметила, что дополнительная емкость на эту программу составляет 12,5 тыс. кресел, посему компания получила положительное решение комиссии.

Авиакомпания "Атласджет Украина" подала заявку на шесть частот между Винницей и Стамбулом. Поскольку в июне максимальная частота рейсов на указанном маршруте была увеличена до 10, а авиаперевозчик МАУ уже имеет три рейса в неделю, то свободными остаются семь частот, поэтому комиссия удовлетворила заявку компании.

Помимо этого, комиссией была удовлетворена заявка на чартерные перевозки компании "Роза ветров" из Киева в Луку (Мальта) и Лиссабон, и также ей рекомендовано дать право на чартеры к "хасидской программе" из Киева, Одессы и Винницы в Тель-Авив.

"Атласджет Украина" и "Роза ветров" также подали заявку на воздушную линию Винница - Тель-Авив, где по межправительственному соглашению действуют ограничения на маршруте - 14 рейсов в неделю. Из них три уже заняты авиакомпанией МАУ, четыре – перевозчиком Yanair, и для распределения осталось семь свободных частот.

Комиссия пришла к решению, согласно регламенту в такой ситуации, провести конкурс между заявителями.

В итоге авиакомпания "Атласджет Украина" по сумме баллов по всем критериям набрала 28,87 баллов, "Роза ветров" - 39,78 баллов. Комиссия предоставила "Розе ветров" право на эксплуатацию указанной воздушной линии с частотой семь рейсов в неделю.