Лондонский небоскреб Walkie Talkie продан азиатской компании за рекордную сумму

Знаменитый лондонский небоскреб, получивший прозвище Walkie Talkie ("рация") за свою характерную форму, был продан гонконгской компании LKK Health Products за 1,28 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд), говорится в пресс-релизе прежних владельцев, Land Securities Group и Canary Wharf Group.

Цена небоскреба является рекордной для одного здания в истории лондонского рынка недвижимости.

Компания LKK Health специализируется на разработке и распространении продуктов традиционной китайской медицины. Также у компании, основанной около ста лет назад, есть подразделение, занимающееся недвижимостью, и мобильная интернет-платформа.

37-этажный небоскреб Walkie Talkie расположен в районе Сити, где сконцентрированы офисы страховых компаний. Строительство здания общей площадью 671 тыс. квадратных футов (62,3 тыс. кв. метров) было завершено в 2014 году, стоимость строительства составила 474 млн фунтов.

В 2015 году здание было признано самым уродливым архитектурным проектом Великобритании. Также из-за своей вогнутой формы оно может фокусировать солнечные лучи, работая как огромная линза, оплавляя расположенные неподалеку автомобили и ослепляя прохожих.