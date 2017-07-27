Около 10 тыс. верующих УПЦ (МП) собрались на Владимирской горке в Киеве

Около 10 тысяч верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата) собрались на Владимирской горке в Киеве, где в 13.00 начнется молебен по случаю крещения Киевской Руси, а затем – крестный ход.

"В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - отметил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, которого цитирует отдел коммуникации полиции Киева.

По его данным, около 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают беспрепятственное движение верующих к месту проведения торжественного молебна. Нарушения общественного порядка не зафиксированы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в сквере возле памятника святому князю Владимиру собрались верующие из различных регионов Украины, о чем свидетельствуют соответствующие таблички в руках у некоторых из них. Также собрались церковные иерархи.

По ходу движения верующих и у горки дежурят медики.

В 13.00 на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий, а в 13.30 начнется крестный ход с иконами от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.

Порядок в центре Киева обеспечивают в усиленном рабочем режиме правоохранители. На улице Крещатик и на некоторых прилегающих улицах установлены кордоны правоохранителей с металлическими рамками. Полицейские досматривают при необходимости личные вещи, особенно габаритные сумки.

В целом желающие попасть на Владимирскую горку проходят в достаточно спокойном режиме, очередей нет. Обстановка в районе проведения мероприятий приуроченных к Дню Крещения Руси спокойная.

Погода в центре Киева душная, малооблачная.