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12:18 27.07.2017

На сайте президента появилась петиция об ограничении предоставления медуслуг "Феофанией" нардепам и чиновникам

Активисты зарегистрировали на сайте президента Украины петицию об ограничении предоставления "Феофанией" медицинской помощи народным депутатам и государственным чиновникам за счет средств государственного бюджета и передаче клиники в ведение Министерства обороны Украины обороны для оказания медицинской помощи и реабилитации раненым военнослужащим.

"Большинство соответствующих госслужащих, в том числе и народные депутаты, имеют достаточное количество финансовых средств на платное лечение в любых медицинских учреждениях как Украины, так и заграничных",- отмечено в тексте петиции.

Ежегодно расходы из государственного бюджета на финансирование клиники составляют более 220 млн грн, акцентирует внимание автор петиции.

При этом "Феофания" систематически используется госслужащими и народными депутатами Украины для получения медицинского убежища в виде госпитализации для избегания, социальной, политической, административной, а иногда даже уголовной ответственности, отмечено в тексте.

В соответствии с этим инициатор петиции предлагает предать клинику в подчинение Министерства обороны Украины для приоритетного оказания медицинской помощи и реабилитационных услуг раненым военнослужащим, а также служащим Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, и Минобороны.

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