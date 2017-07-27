События

12:18 27.07.2017

В Днепре взорвался автомобиль

Автомобиль "Опель Астра" взорвался в четверг утром в Днепре, в результате водитель – 27-летняя женщина – направлена в больницу, сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области на странице в "Фейсбуке".

Взрыв произошел около 10.00 по проспекту Поля, 117. "В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации.

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