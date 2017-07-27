ГПУ провела около 40 обысков в ряде госучреждений и компаний

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины 26 июля провели около 40 обысков в госучреждениях, помещении коммерческого предприятия, на предприятиях, осуществляющих поставку оборудования, по месту жительства бывшего чиновника МВД Украины, ряда должностных лиц МВД Украины, по делу завладения коммерческим предприятием госсредствами при закупках оборудования и программного обеспечения.

"Департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завладения в 2012-2014 гг. коммерческим предприятием госсредствами в особо крупных размерах при закупках оборудования, программного обеспечения и его последующего обслуживания, а также злоупотребление служебным положением должностными лицами МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти и госпредприятий и содействие им в завладении госсредствами во время осуществления указанных закупок коммерческими предприятиями", - отмечается в сообщении ГПУ.

Согласно ему, в ходе обысков была изъята тендерная и другая документация, важная с точки зрения следствия.

"По месту жительства бывшего чиновника МВД Украины изъята компьютерная техника, черновые записи и другие вещи согласно постановлению суда. В настоящее время изъято более $700 тыс., 2 млн грн, значительное количество коллекционных - золотых и серебряных - монет, драгоценности и другие драгоценные предметы, происхождение которых устанавливается", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе ГПУ информагентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что, в частности, обыски проходили в компании Benish GPS (Киев), специализирующейся на системах и решениях для эффективной и оперативной эксплуатации автопарка, диспетчеризации и обеспечения безопасности на базе GPS и видео технологий.

В Benish GPS информагентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили и не опровергли факт обысков и сообщили, что компания работает в стандартном режиме.

Между тем, источник близкий к компании подтвердил информацию об обысках, добавив, что они проводились в течение рабочего дня в офисных и производственных помещениях.

Как сообщалось, в частности в 2013 году МВД Украины закупило электронные браслеты для тех, кто оказался под домашним арестом, на 19,2 млн грн. Тендер на поставку браслетов выиграла компания Benish GPS Ukraine.

Компания Benish GPS работает на территории Украины более 14 лет и специализируется на системах и решениях для эффективной и оперативной эксплуатации автопарка, диспетчеризации и обеспечения безопасности на базе GPS и видео технологий. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ООО "Бениш Джи Пи Эс" являются граждане Мальты Эрика Иццо и Питер Мамо.