Премьер Молдовы представил новый состав правительства

Премьер-министр Молдовы Павел Филип представил в четверг журналистам обновленный состав правительства, утвержденный им после изменения парламентом структуры кабинета министров.

"Правительство вступает в новый важный этап своей деятельности, который соответствует реформе центрального органа исполнительной власти", - заявил П.Филип после первого заседания правительства в обновленном составе.

Число министерств сократилось в рамках новой структуры с 16-ти до девяти.

Министерство экономики поменяло название на министерство экономики и инфраструктуры, поглотив министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и министерство информационных технологий и связи. Его возглавил Октавиан Калмык (вице-премьер-министр).

Министерство культуры сменило название на министерство просвещения, культуры и исследований, поглотив министерство просвещения и министерство молодежи и спорта. Министром стала Моника Бабук.

Министерство труда, социальной защиты и семьи поменяло название на министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, поглотив министерство здравоохранения. Главой ведомства назначена Стелла Григораш.

Министерство регионального развития и строительства теперь называется министерством сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды, поглотив министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, министерство окружающей среды. Министром стал Василе Быткэ.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции возглавляет Андрей Галбур (вице-премьер-министр), министерство финансов - Октавиан Армашу, министерство юстиции - Владимир Чеботарь, министерство внутренних дел - Александру Жиздан.

Министерство обороны будет временно возглавлять заместитель министра Георгий Галбур, который является и.о.минобороны с декабря прошлого года.

Вице-премьер-министр по реинтеграции (приднестровскому урегулированию) Георгий Балан сохранил свою должность. Членами правительства автоматически являются также башкан Гагаузии Ирина Влах и президент Академии наук Георгий Дука.

"Нынешний состав правительства можно считать правительством переходного периода. Перед нами стоят сложные задачи, которые должны быть выполнены в сжатые сроки, чтобы перейти к новой структуре, повысить эффективность работы исполнительной власти. Мы должны быть ближе к людям, работать лучше и тратить меньше", - заявил П.Филип.

Он отметил, что переход к новой структуре исполнительной власти, включая сокращение должностей в министерствах, займет три месяца. После этого, на конкурсной основе будут назначены новые служащие в министерствах.

"Одновременно, произойдет и повышение заработной платы госслужащих. Это совершенно необходимо для повышения конкуренции при отборе кадров и привлечения высококвалифицированных специалистов. Заработная плата в госсекторе должна быть конкурентноспособной с зарплатой в частном секторе", - подчеркнул премьер.

Новая структура правительства предусматривает также сокращение аппарата чиновников. В настоящее время в правительстве 1808 должностей, из которых 319 - вакантны. В рамках реструктуризации предполагается сократить порядка 30% или 542 должности, однако только 223 из них в настоящее время заняты. Оптимизация правительства приведет к сокращению расходов правительства на 76 млн. леев (около 4 млн. долларов).