События

10:14 27.07.2017

Около 40 человек из пострадавшего от взрыва дома переселены во временное жилье

Из пострадавших в результате взрыва квартир в доме по ул. Бурмистенко, 12 (Голосеевский район Киева) временно переселены 36 человек, сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Александр Спасибко.

"На Бурмистенко, 12, работает круглосуточный штаб и с жильцами ведется работа. По состоянию на 8:00 27 июля 36 жильцов из 17 помещений отселены из дома в гостиницу-общежитие Киевского национального университета им. Т.Шевченко. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано всем необходимым", - цитирует А.Спасибко пресс-служба КГГА.

Как сообщалось, в результате взрыва в 9-этажном жилом доме по ул.Бурмистенко, 12, в Голосеевском районе Киева произошло обрушение перекрытий между 3 и 2 этажами, между 2 и 1 этажом и между 1 этажом и подвальным помещением без последующего горения. Погибла одна женщина, одну передали медикам в состоянии шока, более 30 человек эвакуированы.

Причины произошедшего устанавливаются.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Российская сторона в нарушение законов отправила на Донбасс 67-й "гумконвой"

Боевики с полуночи 9 раз нарушили перемирие в зоне АТО, один украинский военный ранен

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства – миграционная служба

НАБУ проводит обыски в офисе "Укрнафты"

Грузия не выдаст Украине бывшего экс-мэра Киева Черновецкого

ПОСЛЕДНЕЕ

Первое во Франции хранилище высокоактивных РАО планируется открыть в 2030г

Госсекретарь США заявил, что не уходит со своего поста

Аэропорты США ужесточат правила досмотра электронных устройств

В Китае повышается разрешенная скорость движения поездов до 350 км/ч

МККК направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА