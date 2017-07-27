Около 40 человек из пострадавшего от взрыва дома переселены во временное жилье

Из пострадавших в результате взрыва квартир в доме по ул. Бурмистенко, 12 (Голосеевский район Киева) временно переселены 36 человек, сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Александр Спасибко.

"На Бурмистенко, 12, работает круглосуточный штаб и с жильцами ведется работа. По состоянию на 8:00 27 июля 36 жильцов из 17 помещений отселены из дома в гостиницу-общежитие Киевского национального университета им. Т.Шевченко. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано всем необходимым", - цитирует А.Спасибко пресс-служба КГГА.

Как сообщалось, в результате взрыва в 9-этажном жилом доме по ул.Бурмистенко, 12, в Голосеевском районе Киева произошло обрушение перекрытий между 3 и 2 этажами, между 2 и 1 этажом и между 1 этажом и подвальным помещением без последующего горения. Погибла одна женщина, одну передали медикам в состоянии шока, более 30 человек эвакуированы.

Причины произошедшего устанавливаются.