События

09:57 27.07.2017

Российская сторона в нарушение законов отправила на Донбасс 67-й "гумконвой"

Российская сторона в четверг утром в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 67-го, так называемого гуманитарного конвоя, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Поскольку перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - говорится в сообщении ведомства.

В четверг утром через российский пункт пропуска "Донецк" на въезд в Украину последовала одна колонна "гумконвоя" в составе 21 автомобиля. В грузовиках перевозили детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу.

В Госпогранслужбе отметили, что из-за закрытых упаковок груза пограничникам не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла 50-60%.

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