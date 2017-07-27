Аэропорты США ужесточат правила досмотра электронных устройств

Аэропорты США усилят проверки электронных устройств размером больше мобильного телефона из-за угрозы терактов.

В среду Управление транспортной безопасности (TSA) США сообщило о поэтапном введении в силу приказа, требующего досмотра габаритной электроники, включая ноутбуки, электронные книги и планшеты, отдельно от багажа и ручной клади.

Сотрудники аэропортов будут просить пассажиров вынуть гаджеты из сумок и рюкзаков и положить их в отдельные корзины для досмотра. Такое требование существовало ранее, но только в отношении ноутбуков, теперь список электронных устройств будет расширен.

По словам и.о. главы TSA Хьюбена Говадии, новые правила касаются всех внутренних и международных рейсов. Ведомство ранее в этом году протестировало эту процедуру в 10 аэропортах США.