События

09:19 27.07.2017

МККК направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощи

Очередная партия гуманитарной помощи от миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовала через КПВВ "Новотроицкое" (Донецкая обл.) на неподконтрольную территорию Донбасса, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 18 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства общим весом 298 тонн", - говорится в сообщении.

Гуманитарный груз направлен жителям Донецкой и Луганской областей от миссии Международного комитета Красного Креста.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Российская сторона в нарушение законов отправила на Донбасс 67-й "гумконвой"

Боевики с полуночи 9 раз нарушили перемирие в зоне АТО, один украинский военный ранен

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства – миграционная служба

НАБУ проводит обыски в офисе "Укрнафты"

Грузия не выдаст Украине бывшего экс-мэра Киева Черновецкого

ПОСЛЕДНЕЕ

Госсекретарь США заявил, что не уходит со своего поста

Аэропорты США ужесточат правила досмотра электронных устройств

В Китае повышается разрешенная скорость движения поездов до 350 км/ч

Авиаторы ГСЧС вернулись из Черногории

Лесные пожары бушуют в центральной части Португалии, эвакуировано местных жителей – МИД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА