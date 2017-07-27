МККК направил на Донбасс почти 300 тонн гумпомощи

Очередная партия гуманитарной помощи от миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовала через КПВВ "Новотроицкое" (Донецкая обл.) на неподконтрольную территорию Донбасса, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 18 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, строительные материалы и медицинские средства общим весом 298 тонн", - говорится в сообщении.

Гуманитарный груз направлен жителям Донецкой и Луганской областей от миссии Международного комитета Красного Креста.