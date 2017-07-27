События

08:48 27.07.2017

Авиаторы ГСЧС вернулись из Черногории

В среду в 16:05 в Международный аэропорт "Киев" прибыли авиаторы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые помогали ликвидировать масштабные лесные пожары на территории Черногории с 19 по 26 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Впервые нашим авиаторам пришлось работать в таких сверхсложных условиях - горная местность и сплошное задымление территории. Неделя напряженной работы по 12-15 часов в сутки. Однако наши авиаторы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и способность ликвидировать масштабные пожары не только на территории Украины, но и за рубежом", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Всего с начала работ на территории Черногории самолетом ГСЧС Ан-32П на места горения леса было сброшено более 400 тонн воды.

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Интерфакс-Украина
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