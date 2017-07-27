В Китае повышается разрешенная скорость движения поездов – СМИ

Китайские власти планируют повысить разрешенную скорость движения поездов на скоростных железнодорожных магистралях до 350 км в час, сообщили местные СМИ в четверг.

Скорость движения поездов, специально спроектированных для скоростных железных дорог, допускает такое увеличение.

Ранее китайские поезда уже курсировали с такой скоростью, однако она была снижена до 250-300 км в час после аварии 2011 года.

Тогда один из скоростных поездов в восточной провинции Чжэцзян врезался в другой, который стоял на путях из-за технических неполадок. В результате шесть вагонов составов сошли с рельсов, а четыре рухнули с моста. Жертвами аварии стали около 30 человек, 190 получили травмы.

В то же время СМИ сообщили, что новый китайский скоростной поезд "Фусин", который был представлен публике в июне, способен разгоняться до 450 км в час. Он начнет курсировать по популярному среди пассажиров маршруту между Пекином и Шанхаем. Время в пути сократится с 6 часов в настоящее время до 4,5 часов после запуска нового поезда в сентябре.