События

07:47 27.07.2017

Саакашвили: я буду добиваться законного права вернуться в Украину

Михаил Саакашвили будет добиваться законного права вернуться в Украину.

"Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину", - говорится в видеообращении М.Саакашвили, обнародованном на его странице в Фейсбук в четверг ночью.

Он подчеркнул, что живет в Украине более 13 лет и принимал участие в трех революциях. "У меня есть лишь одно единственное гражданство – украинское и им не удастся меня его лишить", - подчеркнул М.Саакашвили.

"Лишить меня гражданства (президент Украины Петр – ИФ) Порошенко решил сделать украдкой - пока меня нет в стране! Как только они поняли, что мы объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот барыжный договорняк - страх победил здравый смысл!", - заявил М.Саакашвили.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины в среду.

Накануне М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.

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