События

07:05 27.07.2017

Один украинский военный ранен на Донбассе в результате 17 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки

Боевики за минувшие сутки 17 раз нарушили режим перемирия на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

"Один украинский военный получил ранения", - говорится в сообщении.

Штаб АТО отмечает, что на донецком направлении боевики дважды били по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении крупнокалиберные пулеметы врага работали неподалеку поселков Водяное и Марьинка.

Из стрелкового оружия боевики обстреливали укрепления сил АТО в Золотом и Станице Луганской, что на луганском направлении. Из вооружения БПМ били по Новозвановке.

"Стоит добавить, что в противовес уменьшению количества обстрелов, в последнее время противник активизирует разведывательную деятельность. Так только за прошедшие сутки наши военные зафиксировали полет 4 беспилотников противника. Кроме того, за минувшие сутки, около 3 ночи, украинские защитники с помощью тепловизора обнаружили разведгруппу противника, изучавшую позиции сил АТО в районе поселка Николаевка. После предупредительного огня, боевики, не вступая в бой ушли", - подчеркивают в штабе.

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