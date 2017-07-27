Житель Чугуева, попавшийся на производстве суррогатного алкоголя в мае, возобновил деятельность подпольного цеха на том же месте – прокуратура

Прокуратура области совместно с управлением защиты экономики ГУ Нацполициции в Харьковской области повторно пресекли деятельность цеха, в котором незаконно изготавливали алкогольные напитки под брендом известных торговых марок.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, производство было организовано на территории домовладения 47-летнего жителя Чугуева. Первый раз правоохранители пресекли его деятельность в мае этого года, в ходе обысков было изъято более 3т спирта, около 0,5т "готовой" продукции, расфасованной в тетра-паки и бутылки, более 1000 упаковок с названиями и логотипами брендов известных производителей водки и коньяка, а также оборудование, которое использовалось для изготовления фальсификата.

"По результатам проведенных экспертиз в изъятом фальсификате обнаружено метиловый спирт, который не предназначен для употребления и может стать смертельным ядом. Однако, несмотря на это, подпольный цех возобновил свою деятельность, причем на том же самом месте", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе повторных обысков, которые проводились с санкции суда, было обнаружено и изъято более 200л спирта и около 700л "готовой" продукции".

Сейчас решается вопрос о задержании организатора подпольного производства в порядке ст. 208 УПК Украины, объявлении ему о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 204 и ч. 1 ст. 229 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров - алкогольных напитков, незаконное использование знака для товаров и услуг) и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.