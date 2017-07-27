В центре Киева будет ограничено движение транспорта 27-30 июля

С 27 по 30 июля 2017 в связи с проведением в Киеве мероприятий по случаю годовщины крещения Киевской Руси-Украины, движение всех видов транспортных средств в центре города будет запрещено, сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается, что 27 июля с 11:00 до 16:30 движение транспорта будет ограничено на ул. Трехсвятительской (на отрезке от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (на отрезке от ул. Михайловской до площади Европейской), Владимирском спуске, Парковой дороге (на участке от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского) и ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шелковичной до площади Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 будут введены ограничения для транспорта на бульваре Тараса Шевченко (на отрезке от дома №20 до дома №14), ул. Владимирской (на отрезке от дома №56 до площади Софийской) и Владимирском проезде.

Кроме того, с 29 до 30 июля на ул. Ярославов Вал (от пересечения улиц Ярославов Вал и Владимирской до пересечения улиц Ярославов Вал и Лысенко) будет ограничено движение транспортных средств из-за проведения культурно-художественной акции по случаю празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины на территории Национального заповедника "София Киевская" и музея "Золотые ворота".

Национальная полиция Украина просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Учитывать данную информацию при планировании маршрутов и неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.