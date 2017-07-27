Обвинительные акты в отношении 7 подозреваемых по делу о выделении земли по "кооперативной" схеме в Харькове направлены в суд

По результатам работы следователей прокуратуры Харьковской области, по делу о выделении земли по псевдожилищно-строительным кооперативам (т.н. кооперативной схеме) предъявлено 9 подозрений, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

"9 гражданам объявлено о подозрении, в том числе двум госрегистраторам – сотрудникам горсовета. В отношении 7 лиц обвинительные акты направлены для рассмотрения в суд. Это касается госрегистратора и 6 учредителей лжекооперативов", - сказал Ю.Данильченко на брифинге в Харькове в четверг.

Он также сообщил, что прокуратура в общей сложности подала в хозяйственный суд области 137 исков о возврате земли в собственность громады Харькова.

"Только в текущем году внесено 20 исков на земли площадью почти 25 га. 10 из них касаются земли, выделенной в 2016 году", - сказал Ю.Данильченко.

По его словам, в этом году по выигранным судам прокуратура добилась реального возвращения громаде города земли площадью более 5 га (стоимостью более 140 млн. грн.). Ю.Данильченко также напомнил, что основное расследование выделения земли в Харькове по т.н. кооперативной схеме проводит Генеральная прокуратура. Следователи прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование по поручениям Генпрокуратуры в отдельных эпизодах.