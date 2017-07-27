События

00:27 27.07.2017

Обвинительные акты в отношении 7 подозреваемых по делу о выделении земли по "кооперативной" схеме в Харькове направлены в суд

По результатам работы следователей прокуратуры Харьковской области, по делу о выделении земли по псевдожилищно-строительным кооперативам (т.н. кооперативной схеме) предъявлено 9 подозрений, сообщил прокурор области Юрий Данильченко.

"9 гражданам объявлено о подозрении, в том числе двум госрегистраторам – сотрудникам горсовета. В отношении 7 лиц обвинительные акты направлены для рассмотрения в суд. Это касается госрегистратора и 6 учредителей лжекооперативов", - сказал Ю.Данильченко на брифинге в Харькове в четверг.

Он также сообщил, что прокуратура в общей сложности подала в хозяйственный суд области 137 исков о возврате земли в собственность громады Харькова.

"Только в текущем году внесено 20 исков на земли площадью почти 25 га. 10 из них касаются земли, выделенной в 2016 году", - сказал Ю.Данильченко.

По его словам, в этом году по выигранным судам прокуратура добилась реального возвращения громаде города земли площадью более 5 га (стоимостью более 140 млн. грн.). Ю.Данильченко также напомнил, что основное расследование выделения земли в Харькове по т.н. кооперативной схеме проводит Генеральная прокуратура. Следователи прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование по поручениям Генпрокуратуры в отдельных эпизодах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики с полуночи 9 раз нарушили перемирие в зоне АТО, один украинский военный ранен

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства – миграционная служба

НАБУ проводит обыски в офисе "Укрнафты"

Грузия не выдаст Украине бывшего экс-мэра Киева Черновецкого

В многоэтажке в Киеве произошел взрыв, погибла женщина

ПОСЛЕДНЕЕ

В законопроект о расширении антироссийских санкций еще могут быть внесены изменения - Белый дом

Член комитета сената США по разведке призывает Трампа немедленно подписать закон о санкциях против РФ

Аваков заверяет, что проводить футбольные матчи в Мариуполе безопасно

Вышедших из-под Иловайска бойцов продолжают обвинять в уклонении от несения службы

Украинец Чирний находится в колонии в российских Шахтах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА