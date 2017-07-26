Аваков заверяет, что проводить футбольные матчи в Мариуполе безопасно

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что проводить футбольные матчи в Мариуполе (Донецкая обл.) безопасно.

"В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве. МВД обеспечит безопасность всех матчей Премьер-лиги в этом замечательном городе!" - написал он в своем Twitter в среду.

Как сообщалось, 23 июля ФК "Динамо" (Киев) на своем сайте опубликовал ответы от правоохранительных органов Украины на свои обращения о том, что они не рекомендуют проводить матчи чемпионата Украины в Мариуполе, в частности, между "Мариуполем" и "Динамо" 26 августа.

В ответе на письмо ФК "Динамо" от 29 июня в Службе безопасности Украины напомнили, что Мариуполь расположен вблизи линии столкновения с боевиками незаконных военизированных формирований "ДНР" и с 11 августа 2016 года на территории Донецкой области решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ установлен уровень террористической угрозы "Красный", что при необходимости предусматривает усиленные меры безопасности.

В Министерстве внутренних дел указали, что проведение матча в Мариуполе 26 августа несет дополнительные риски. "Это обусловлено тем, что накануне празднования Дня Независимости Украины в районе проведения АТО происходит значительное обострение оперативной обстановки – активизация боевых действий, увеличение количества обстрелов, в том числе с применением РСЗО, проникновения диверсионно-разведывательных групп НВФ", - говорится в ответе МВД от 21 июля.

В МВД считают нецелесообразным проведение матча 7-го тура украинской Премьер-лиги 26 августа в Мариуполе и предлагают неотложно рассмотреть вопрос об изменении места его проведения.

Аналогичную позицию в своем ответе столичному клубу озвучили и в Управлении Государственной охраны Украины. В УГО не рекомендуют проводить футбольные матчи в Мариуполе и предлагают играть их на нейтральном поле на безопасном расстоянии от зоны АТО.

24 июля "Динамо" обратилось к президентам Федерации футбола Украины и Премьер-лиги с просьбой перенести матч "Мариуполь" – "Динамо" на нейтральное поле.

При этом ранее, в июне президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что у украинских клубов нет оснований для отказа приезжать на матчи чемпионата Украины в Мариуполь.

В частности, он указывал, что местные власти и полиция предоставили все необходимые гарантии.