Боевики с полуночи 9 раз нарушили перемирие в зоне АТО, один украинский военный ранен

Незаконные вооруженные формирования в среду 9 раз обстреливали позиции украинских сил в зоне проведения антитеррористической операции, один украинский военнослужащий получил ранения на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильной. Российско-террористические группировки с полуночи и до 18.00 9 раз открывали огонь по позициям сил АТО", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в районе Красногоровки на Мариупольском направлении - здесь около 5, 6 часов утра и 16 часов вечера боевики били по украинским укреплениям из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из стрелкового оружия НВФ обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Новозвановки, Донца, Катериновки.

На Донецком направлении в 10.00 боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Авдеевки. Силы АТО открыли огонь в ответ и заставили врага прекратить обстрел. "В результате обстрела один наш военный получил ранения", - указано в сообщении.