Украинец Чирний находится в колонии в российских Шахтах

Незаконно осужденный в РФ гражданин Украины Алексей Чирний, местонахождение которого длительное время было неизвестно, обнаружился в исправительной колонии г.Шахты Ростовской области, сообщает адвокат Илья Новиков.

"Алексей Чирний нашелся в ИК-9 в городе Шахты Ростовской области. Его этапировали туда сегодня из Батайска. Чирния перевели с общего режима на тюремный, а в ИК-15 для этого не было подходящих помещений", - написал И.Новиков на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Вопрос о признании или непризнании Россией его (А.Чирния – ИФ) украинского гражданства постараемся официально прояснить в ближайшее время. Пока у нас на руках нет ни одной бумаги на этот счет", - добавил защитник.

Как сообщалось, А.Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым. Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

А.Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.

В июне его доставили из колонии в Магаданской области в Москву для психиатрической экспертизы, затем поместили в "Лефортово", а в сентябре, по сообщению И.Новикова, этапировали в Ростовскую область. При этом адвокат заявил, что неизвестно, в каком именно учреждении он находится.

В октябре заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины направит запрос в РФ о передаче незаконно осужденного там А.Чирния.