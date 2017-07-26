Специалисты определят количество нуждающихся в отселении квартир в доме, где произошел взрыв

Специалисты проведут экспертизу на предмет аварийности в доме по ул. Бурмистенко, 12 (Голосеевский район Киева), где в среду произошел взрыв, а также установят количество квартир, жильцы которых нуждаются в отселении, сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев.

"Будет осуществлена экспертиза дома на предмет аварийности. Также Голосеевская райгосадминистрация вместе со специалистами строительной лаборатории проверит техническое состояние помещений. В случае необходимости жильцы получат временное жилье", - цитирует П.Пантелеева пресс-служба КГГА.

Он отметил, что к месту происшествия прибыли спасатели Госслужбы по ЧС и "Киевской службы спасения". После осмотра места взрыва выяснилось, что произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома, погибла пожилая женщина.

В настоящее время продолжаются работы по поиску возможных пострадавших и оказания им медицинской помощи.

"Дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц в опасные помещения и защитить помещения от мародеров", - также сообщил замглавы КГГА.

Как сообщалось, в 9-этажном жилом доме по ул.Бурмистенко, 12, в Голосеевском районе Киева в среду произошел взрыв неизвестного происхождения, вследствие которого обрушились перекрытия между первым и вторым этажами без последующего горения, один человек погиб.