События

17:56 26.07.2017

НАБУ проводит обыски в офисе "Укрнафты"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду проводят обыски в киевском офисе ПАО "Укрнафта", говорится в сообщении нефтедобывающей компании на ее странице в Facebook.

"Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы", - говорится в сообщении.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

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Интерфакс-Украина
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