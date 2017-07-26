НАБУ проводит обыски в офисе "Укрнафты"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду проводят обыски в киевском офисе ПАО "Укрнафта", говорится в сообщении нефтедобывающей компании на ее странице в Facebook.

"Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы", - говорится в сообщении.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.