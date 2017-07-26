В многоэтажке в Киеве произошел взрыв, погибла женщина

В 9-этажном жилом доме по ул.Бурмистенко, 12 в Голосеевском районе Киева в среду произошел взрыв неизвестного происхождения, вследствие которого обрушились перекрытия между 1 и 2 этажом без последующего горения, один человек погиб, сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

По данным спасателей, информация о взрыве поступила им в 15:52. "Спасателями эвакуировано 20 жильцов дома. Один человек погиб - немолодая женщина. Ведутся работы по поиску вероятных потерпевших и предоставления им медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, к месту вызова направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Портал dtp.kiev.ua сообщается, что взрыв, вероятно, из-за утечки бытового газа, произошел на первом этаже во втором подъезде дома. "Ул. Бурмистенко, 12. Прогремел взрыв на первом этаже, во втором подъезде. Мощность взрыва была очень высокая: стёкла разбросаны на 10 метров. Предварительно, причина взрыва - утечка бытового газа", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в соцсети Facebook.

По их данным жители близлежащих квартир эвакуированы. На месте работают патрульная полиция, ГСЧС, медики.

На видео с места события видно, что взрыв произошел в панельном доме, в двух окнах на первом этаже которого полностью выбиты стеклопакеты и разрушен балкон. Соседние с ними стеклопакеты повреждены. Кроме балкона квартиры, где произошел взрыв, остальные бетонные конструкции дома выглядят целыми.

Обломки и ветки растущих рядом с квартирой деревьев разбросаны на расстояние нескольких десятков метров от места взрыва - по всему двору дома. На месте события находится много людей, предположительно, местных жителей.