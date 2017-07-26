Саакашвили лишен украинского гражданства, заявляет Мосийчук

Народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук со ссылкой на собственные источники заявляет, что экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства.

"Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки. Он незаконным путем предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки", - написал И.Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook.

Издание "Страна" также подтверждает эту информацию со ссылкой на собственный источник в Администрации президента, по данным которого лишение гражданства произошло на основании п.2 ст.19 закона о гражданстве: "Приобретение лицом гражданства Украины на основании ст.9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".

В администрации президента и Государственной миграционной службе Украины агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что не комментируют данную информацию.

М.Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил М.Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.

7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

Согласно закону "О гражданстве Украины", гражданство прекращается соответствующим указом президента Украины. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа.

В Грузии против М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин исключает возможность выдачи Тбилиси М.Саакашвили, пока он является украинским гражданином. "В настоящее время Михаил Саакашвили является гражданином Украины и по нашей Конституции экстрадировать его в другую страну невозможно, но мы имеем полный контакт с грузинскими коллегами и готовы ответить на все их вопросы", - заявил Е.Енин в конце июня сего года.