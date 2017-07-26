Разрешение на встречу консулов РФ с Агеевым предоставят после проведения следственных действий

В Службе безопасности Украины заявляют, что российский консул получит разрешение на встречу с задержанным в Луганской области российским военнослужащим Виктором Агеевым после проведения неотложных следственных действий.

"…российской стороне было сообщено, что разрешение на проведение встречи с Агеевым служебными лицами Генерального консульства РФ в Харькове будет предоставлено после проведения неотложных следственных (розыскных) действий, о чем российскую сторону будет проинформировано дополнительно", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

В СБУ напомнили, что военнослужащий ВС РФ В.Агеев был задержан 24 июня в зоне проведения АТО, и только спустя две недели, 6 июля, Генеральное консульство РФ в Харькове направило письмо с просьбой предоставить разрешение на встречу представителей дипломатического учреждения с задержанным. Свой ответ СБУ направила 13 июля.

Кроме того, украинская спецслужба считает безосновательными обвинения МИД РФ в нарушении норм международного законодательства и напоминает о ситуации с украинским режиссером Олегом Сенцовым, задержанным российскими спецслужбами в мае 2014 года.

"СБУ хочет напомнить российским дипломатам об их подобной практике действий на примере проведения встречи консульскими сотрудниками МИД Украины с Олегом Сенцовым, который был незаконно задержан представителями российских спецслужб в мае 2014 года. Несмотря на многочисленные ноты и запросы украинской стороны в РФ, такая встреча состоялась только через полтора года после его заключения - в декабре 2015 года. (…) разрешение на посещение Олега было предоставлено только после вынесения российским судом незаконного обвинительного решения", - говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщалось, ранее МИД РФ призвал Киев обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному в Украине россиянину В.Агееву. "Киев, лишая Агеева права на консульскую защиту, нарушает Консульскую конвенцию между РФ и Украиной 1993 года, а также Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года. Призываем МИД Украины обеспечить безусловное выполнение украинскими компетентными органами положений упомянутых международных договоров, и требуем предоставить незамедлительный доступ консульских должностных лиц к Агееву", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 25 июля.

24 июня 2017 года возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался действующим военнослужащим ВС РФ по контракту В.Агеевым.

Минобороны РФ заявило, что В.Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Сам В.Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".

22 июля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркнул, что действия задержанного на Донбассе В.Агеева квалифицируются как терроризм.

24 июля первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко отметила, что российский консул не посещал задержанного российского военнослужащего-контрактника В.Агеева.

В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили, что разрешение российским дипломатам на посещение задержанного в Украине российского военнослужащего В.Агеева должен дать следователь или суд, который осуществляет уголовное производство в отношении этого гражданина.