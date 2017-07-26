Прокуратура Харьковской области закончила досудебное расследование дела о смертельном суррогате

Досудебное расследование уголовного производства в отношении трех производителей суррогатного алкоголя, спровоцировавшего смертельное отравление 48 человек осенью прошлого года, закончено, сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

"Буквально в понедельник, 24 июля, расследование по делу закончено. Подозреваемым объявлено об окончании досудебного следствия и им предоставлены все материалы (для ознакомления – ИФ)... Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы", - сказал Ю.Данильченко на брифинге в четверг.

Он напомнил, что прокуратура забрала у следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в области уголовное производство в отношении производителей суррогата в свое следствие, чтобы избежать вопросов правомочности следователей фискальной службы в связи с незавершенной реформой.

По данным следствия, организатор и его сообщники закупали сырье в соседней области, потом в квартире разбавляли и фасовали в разную тару. В результате употребления их "продукции" умерли 48 человек.

Сейчас все трое подозреваемых находятся под стражей.

Ю.Данильченко сообщил, что следствие в отношении посредников и продавцов суррогата также закончено.

"Два обвинительных акта уже направлены в суд, еще 5 после устранения технических моментов, думаю, что в этом месяце будут направлены для рассмотрения в суд", - сказал Ю.Данильченко.

Как сообщалось, 22 сентября 2016 года в результате отравления некачественным алкоголем умерли 6 жителей Волчанского района Харьковской области. Позднее был зафиксирован еще ряд смертей в различных районах области. В общей сложности в результате отравления суррогатом умерли 48 человек.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление товаров из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению людей) УК Украины.

Досудебное расследование по указанным фактам проводило следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Харьковской области.

Ход досудебного расследования контролировала прокуратура Харьковской области.

По делу были задержаны ряд подозреваемых (предполагаемый организатор производства суррогатного алкоголя и его сообщники, посредники между производителями суррогата и реализаторами некачественного спиртного населению, а также хозяева магазинов, где торговали суррогатом).