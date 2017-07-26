НАБУ уведомило о подозрении задержанного в "Борисполе" экс-прокурора ГПУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду уведомили задержанного накануне в международном аэропорту "Борисполь" экс-замначальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начуправления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры о подозрении в совершении преступлений.

"Речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции" (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 УКУ – ИФ)", - сообщает в среду днем пресс-служба НАБУ.

Также в Бюро отметили, что в данное время решается вопрос о направлении ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемому.

При этом в сообщении Бюро не приводится фамилия подозреваемого, однако приводится информация о том, что это лицо детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 25 июля на территории международного аэропорта "Борисполь" по фактам, досудебное расследование по которым в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.

Как сообщалось, информация о задержании указанного лица без упоминания имени была обнародована пресс-службой Бюро во вторник. В свою очередь, журналист-расследователь Денис Бигус в тот же день сообщил, что задержанный экс-прокурор это Дмитрий Сус.

В августе 2016 года общественные активисты потребовали от генерального прокурора Юрия Луценко уволить начальника управления Генпрокуратуры по расследованию уголовных производств в сферах государственной службы и собственности Дмитрия Суса из-за незаконных действий его сотрудников в отношении представителей НАБУ.

В свою очередь Ю.Луценко сообщил о наличии оперативной информации об угрозе жизни Д.Суса. В ноябре того же года стало известно, что генпрокурор привлек Д.Суса к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности.

Кроме того, приказом от 14 ноября 2016 года Д.Сус переведен из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры в другой департамент - старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры. Ю.Луценко 14 апреля 2017 года уволил Д.Суса из органов прокуратуры.