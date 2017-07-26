События

14:41 26.07.2017

Боевики осуществляют подрывы у "серой зоны" возле Докучаевска

Боевики в среду осуществили подрывы возле поселка Петровское, в районе неподконтрольного Украине Докучаевска (Донецкая обл.) на границе с "серой зоной", вероятно, с целью провокаций или обустройства позиций, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня были зафиксированы случаи умышленных подрывов в районе Докучаевска, возле поселка Петровское. Этот населенный пункт находится на оккупированной территории и граничит с "серой зоной". Скорее всего, боевики это делают для инженерного обустройства своих позиций", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

В штабе указывают, что на месте подрывов зафиксирована работа представителей одного из информационных агентств, которое находится на временно оккупированной территории.

"Не исключено, что "журналисты" могут использовать этот факт в пользу оккупантов, сообщая о том, что это последствия обстрелов Вооруженных сил Украины. При этом в случае случайных жертв среди гражданского населения боевики могут приписать это снова нашей стороне. Тем самым они попытаются дискредитировать украинских защитников и показать, что мы нарушаем Минские договоренности", - подчеркивают в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Нидерланды урегулируют вопрос заочного правосудия для наказания виновных в катастрофе МН-17

Один украинский военный ранен при подрыве на взрывном устройстве

В "ЛНР" собирают доказательства хищения "руководством ДНР" средств из РФ

Суд разрешил задержать экс-мэра Киева Черновецкого

Более трети украинцев выступают за создание Единой поместной церкви

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура Харьковской области закончила досудебное расследование дела о смертельном суррогате

Подозрение бывшему судье Штепы пока не предъявлено

НАБУ уведомило о подозрении задержанного в "Борисполе" экс-прокурора ГПУ

Суд подтвердил законность решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью

Одесский горсовет присвоил звание почетного гражданина города режиссеру Кире Муратовой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
роботы в Украине
РЕКЛАМА