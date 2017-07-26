События

14:00 26.07.2017

Одесский горсовет присвоил звание почетного гражданина города режиссеру Кире Муратовой

Депутаты Одесского городского совета на сессии в среду присвоили звание "Почетный гражданин Одессы" режиссеру Кире Муратовой, сообщают местные издания.

С предложением присвоить звание режиссеру к горсовету обратилось Одесское отделение Национального объединения кинематографистов Украины.

В тексте решения горсовета отмечается, что звание присвоено Кире Муратовой за многолетний плодотворный труд, выдающиеся творческие достижения, весомый личный вклад в развитие киноискусства, большие заслуги в общественной жизни города Одессы.

К.Муратова – кинорежиссер, сценарист, актриса, лауреат множества премий в сфере кино, творческую деятельность начала на Одесской киностудии. Ее фильмография насчитывает 44 работы. В фильмах К.Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова и многие другие.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Нидерланды урегулируют вопрос заочного правосудия для наказания виновных в катастрофе МН-17

Один украинский военный ранен при подрыве на взрывном устройстве

В "ЛНР" собирают доказательства хищения "руководством ДНР" средств из РФ

Суд разрешил задержать экс-мэра Киева Черновецкого

Более трети украинцев выступают за создание Единой поместной церкви

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве освятили икону покровительницы украинских воинов

Разрешение на посещение военного Агеева российскими дипломатами лежит в компетенции следователя и суда

Экспедиция мицва-мобилей пройдет по югу Украины в августе

СБУ принудительно вернула журналистку в РФ с запретом въезда в Украину на 3 года

Мэр Энергодара объявлен в розыск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
станции водоснабжения на price.ua
РЕКЛАМА