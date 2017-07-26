Одесский горсовет присвоил звание почетного гражданина города режиссеру Кире Муратовой

Депутаты Одесского городского совета на сессии в среду присвоили звание "Почетный гражданин Одессы" режиссеру Кире Муратовой, сообщают местные издания.

С предложением присвоить звание режиссеру к горсовету обратилось Одесское отделение Национального объединения кинематографистов Украины.

В тексте решения горсовета отмечается, что звание присвоено Кире Муратовой за многолетний плодотворный труд, выдающиеся творческие достижения, весомый личный вклад в развитие киноискусства, большие заслуги в общественной жизни города Одессы.

К.Муратова – кинорежиссер, сценарист, актриса, лауреат множества премий в сфере кино, творческую деятельность начала на Одесской киностудии. Ее фильмография насчитывает 44 работы. В фильмах К.Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова и многие другие.