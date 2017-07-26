Нидерланды урегулируют вопрос заочного правосудия для наказания виновных в катастрофе МН-17

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Нидерланды готовят внесение изменений в законодательство относительного заочного правосудия для того, чтобы наказать виновных в авиакатастрофе рейса МН17 Малазийских авиалиний.

"Они вносят изменения в законодательство. Поэтому так долго продолжались переговоры по соглашению (соглашение между Украиной и Нидерландами о сотрудничестве в деле по МН17 – ИФ)", - сказала замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью "Громадському".

По ее словам, нидерландская сторона вместе с подачей на ратификацию этого соглашения намерена внести изменения в свои Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. "В соглашении прописано, что это будет голландское право, и что решение будет выносить голландский суд", - отметила дипломат.

Как сообщалось, министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в начале июля текущего года подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в части преступлений, связанных с крушением самолета "Боинг-777" Малазийских авиалиний на Донбассе в 2014 году.

В нидерландском правительстве отметили, что двухсторонний договор с Украиной позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира, а не только граждан Нидерландов. "Договор предусматривает, что судебное преследование подозреваемых в сбитом полете MH17 будет за всех 298 погибших катастрофы. Это дает всем родственникам одинаковые права в голландском процессе", - говорится в сообщении.

Кроме того, договор дает возможность допроса украинских подозреваемых через видеосвязь с Нидерландами. "Также урегулирован вопрос потенциальной передачи осужденных. Это важно, потому что украинская Конституция не допускает выдачи граждан", - подчеркивается в сообщении.

Представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии – ранее приняли решение, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе будут рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты своего уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.