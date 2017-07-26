В Киеве освятили икону покровительницы украинских воинов

В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве освятили современную икону Божьей матери - покровительницы украинских воинов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", освященная икона Пресвятой Богородицы, покровительницы украинских воинов, представляет собой изображение Божьей матери, которая держит в руках омофор и покрывает им украинских воинов.

На иконе изображены украинские воины разных эпох, начиная от князя Владимира и заканчивая нынешними воинами добровольческих батальонов и бойцами самообороны Майдана, участниками АТО.

"Идея иконы появилась, во-первых, у нас - военных священников, во-вторых, у ветеранов АТО, которые тоже хотели иметь свой образ. И над этим образом мы вместе с ними думали, искали художника, который предложил свои идеи, и она получилась такой, какой мы ее сейчас видим", - рассказал глава Синодального управления военного духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Иоанн (Яременко) журналистам в среду.

Он также сообщил, что икона будет храниться в гарнизонном храме, когда тот будет создан. "Ее место – в гарнизонном храме. Но этот храм еще виртуальный, мы его только думаем начинать строить, выбираем место", - пояснил митрополит Иоанн.

По его словам, икона временно будет храниться в храме Святителя Николая Чудотворца на Татарке в Киеве.

По словам создавшего икону художника-иконописца Юрия Никитина, этот образ посвящен нынешним реалиям. "Среди представленных на иконе воинов - воины, которые сегодня защищают и охраняют наше государство, продолжают традицию украинского рыцарства, начиная от князя Владимира и заканчивая воинами, участвующими в сегодняшних боевых действиях. Внизу иконы я разместил красные маки, символизирующие кровь, которой полита украинская земля", - рассказал Ю.Никитин.

Как отмечается в пресс-релизе, позднее эту икону военные священники отвезут в зону АТО, а после возвращения образ будет находиться в Киеве в храме на Татарке.