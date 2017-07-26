События

13:32 26.07.2017

Экспедиция мицва-мобилей пройдет по югу Украины в августе

Еврейская экспедиция мицва-мобилей пройдет по югу Украины, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь одесской общины "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкин.

По его словам, экспедиция организована Федерацией еврейских общин Украины. Она стартует 2 августа в Херсоне и 20 августа, проехав по Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областям, завершится в Одессе.

"В каждом мицва-мобиле будут находиться все еврейские атрибуты, необходимые для исполнения важных заповедей Торы. Раввины-участники экспедиции будут рассказывать людям о еврействе, учить вместе с ними Тору, помогать налагать тфилин, крепить в домах мезузы и многое другое", - написал Б.Капулкин.

Первые мицва-мобили (так хасиды Хабада называют транспортные средства, используемые для распространения информации об иудаизме) появились в Нью-Йорке в 1974 году. "Мицва" в переводе с иврита "заповедь".

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