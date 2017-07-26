В "ЛНР" собирают доказательства хищения "руководством ДНР" средств из РФ

В самопровозглашенной "ЛНР" в ответ на заявление лидера самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко о создании так называемой "Малороссии" начали сбор материалов и доказательств хищения денежных средств "руководством ДНР", сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В ответ на единоличное провозглашение А.Захарченко т.наз. "Малороссии", И.Плотницкий (глава "ЛНР" Игорь Плотницкий - ИФ) начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством т.наз. "ДНР". В частности, по указанию Плотницкого т.наз. "Министерство государственной безопасности ЛНР" формирует доказательную базу коррупционных деяний в т.наз. "учреждениях ДНР" для последующей передачи российским кураторам", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в среду.

Разведка указывает, что основой доказательной базы являются факты хищения ресурсов т.наз. "программы гуманитарной помощи населению", которая финансируется РФ. Согласно собранной "ЛНР" информации, большую часть средств похитили представители "ДНР" под видом выплат социальной помощи "лицам-призракам", в том числе ветеранам Второй мировой войны, с использованием документов и базы данных украинских социальных служб, захваченных в 2014 году.