События

12:50 26.07.2017

СБУ принудительно вернула журналистку в РФ с запретом въезда в Украину на 3 года

Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".

"Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства. Эти данные использовались ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном на странице спецслужбы в соцсети Фейсбук в среду днем.

В СБУ отметили, что в рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в украинское медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере М.Князеву принудительно возвратили на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Нидерланды урегулируют вопрос заочного правосудия для наказания виновных в катастрофе МН-17

Один украинский военный ранен при подрыве на взрывном устройстве

В "ЛНР" собирают доказательства хищения "руководством ДНР" средств из РФ

Суд разрешил задержать экс-мэра Киева Черновецкого

Более трети украинцев выступают за создание Единой поместной церкви

ПОСЛЕДНЕЕ

Одесский горсовет присвоил звание почетного гражданина города режиссеру Кире Муратовой

В Киеве освятили икону покровительницы украинских воинов

Разрешение на посещение военного Агеева российскими дипломатами лежит в компетенции следователя и суда

Экспедиция мицва-мобилей пройдет по югу Украины в августе

Мэр Энергодара объявлен в розыск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
аксессуары для компьютера
РЕКЛАМА