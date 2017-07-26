СБУ принудительно вернула журналистку в РФ с запретом въезда в Украину на 3 года

Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".

"Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства. Эти данные использовались ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, обнародованном на странице спецслужбы в соцсети Фейсбук в среду днем.

В СБУ отметили, что в рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в украинское медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере М.Князеву принудительно возвратили на территорию РФ, с запретом въезда в Украину сроком на три года.