Более трети украинцев выступают за создание Единой поместной церкви

Жители Украины в основном поддерживают создание Единой поместной церкви в стране, причем количество противников этой инициативы за последние три года уменьшилось, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в июле 2017 года.

Согласно результатам исследования, 37% опрошенных за создание Единой поместной церкви в Украине. 18% - против этой инициативы, по 23% заявили, что им либо безразличен этот вопрос, либо вообще не определились с ответом.

По сравнению с 2014 годом практически не изменилось количество тех, кто выступает за объединение Церквей, в то же время в 1,5 раза уменьшилось количество противников этой идеи. Вместе с тем, возросло количество тех, кто не имеет четкой позиции в данном вопросе.

Наибольшую поддержку создание Единой поместной церкви имеет в среде представителей Украинской греко-католической церкви (66%) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (61%). Зато среди прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата) больше противников этой идеи (42%), чем сторонников (23%). В то же время 36% представителей УПЦ (МП) или безразличны к этому вопросу, или же не имеют на него ответа.

Объединение Церквей имеет наибольшую поддержку на западе страны (61%). В центре эту идею поддерживают 40%, не поддерживают 17%, 43% не имеют позиции. На юге за создание Единой церкви 24%, против - 25%, другие - безразличны (33%) или затрудняются с ответом (19%). На востоке Украины эта идея пользуется поддержкой у 11% опрошенных, против - 20%. 40% не смогли дать ответ, 29% - выразили безразличие.

Идею объединения Церквей более склонны поддерживать респонденты старшего возраста, женщины, люди с высшим образованием и более обеспеченные.

Две трети тех, кто поддерживает идею объединения, высказались за создание Единой поместной церкви на базе УПЦ-КП, 16% - за объединение на базе УГКЦ, 7% - УПЦ (МП).

Подавляющее большинство прихожан УПЦ-КП и УГКЦ видят объединение на основе своих Церквей. В среде представителей УПЦ (МП) лишь чуть более половины за объединение вокруг УПЦ (МП), а четверть - за объединение на базе УПЦ-КП. Среди верующих, которые не отнесли себя ни к одной из конфессий, две трети за объединение на базе УПЦ-КП.

По сравнению с 2014 годом практически не увеличилось количество прихожан УПЦ-КП и УГКЦ. Зато сторонников УПЦ (МП) уменьшилось (с 22% до 17%). Вместе с тем, возросло количество тех, кто считает себя верующим, но не относит ни к одной из конфессий (с 24% до 31%).

Больше всего представителей УПЦ-КП на западе, в центре и на юге страны, меньше всего - на востоке. Основной базис УГКЦ - на западе, УПЦ (МП) - на востоке.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-16 июля 2017 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше (2000 респондентов). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.