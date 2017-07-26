Городской голова Энергодара (Запорожская обл.) Павел Музыка, отпущенный судом 12 июня этого года под личное поручительство и без пояснения причин не явившегося в местную прокуратуру, был объявлен в розыск 21 июля.

"21 июля 2017 года мэр Энергодара объявлен в розыск и 24 июля энергодарской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей", - сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В облпрокуратуре напомнили, что 12 июня следственный судья Энергодарского городского суда вынес постановление о применении к мэру Энергодара меры пресечения в виде личного обязательства.

13 июля на 10:00 подозреваемого вызвали в Энергодарскую местную прокуратуру для проведения следственных действий. На указанный вызов последний не явился, об уважительности причин неявки не сообщил.

"Кроме того, во время опроса соседей подозреваемого установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся, во время допроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета установлено, что мэр Энергодара находится в отпуске и точное местонахождение его неизвестно", - проинформировали в пресс-службе облпрокуратуры.

Как сообщалось, 8 июня 2017 года прокуратура уведомила П.Музыку о подозрении непосредственно во время проведения сессии горсовета. Такие действия в органах прокуратуры пояснили желанием исключить возможность срыва следственного действия со стороны мэра и его соратников.

По информации прокуратуры Запорожской области, П.Музыка подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.172, ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, связанное со злоупотреблением служебным положением).

12 июня в пресс-службе партии "Оппозиционный блок" сообщили, что суд отказал Энергодарской прокуратуре в аресте мэра Энергодара (Запорожская обл.) Павла Музыки и избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.