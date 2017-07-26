Представившись Гройсманом российские пранкеры провели беседу с министром энергетики США

Российские пранкеры провели телефонную беседу с министром энергетики США Риком Перри, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщило агентство Bloomderg.

Как отмечает агентство, факт разговора подтвердила пресс-служба министерства энергетики США.

В ходе беседы Р.Перри обсудил с фейковым премьер-министром Украины решение США по выходу из Парижского климатического соглашения, производство биотоплива, экспорт угля из США, участие в реализации нефтегазовых проектов в Украине. Кроме того, поднимался вопрос санкций против России и позиции США по проекту Nordstream-2.

По данным Bloomderg, телефонный разговор с пранкерами длился 22 минуты.

В пресс-службе премьер-министра Украины эту информацию пока никак не комментируют.