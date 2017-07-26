Двое жителей Луганщины пытались провезти в РФ гусят

Украинские пограничники не пропустили в Россию 103 ящика с гусятами, которых двое жителей Луганской области пытались провезти в "Газели".

Как сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины, накануне около 21.00 в районе н.п. Рассыпное (Луганская обл.) пограничный наряд в 10 метрах от границы с РФ остановил автомобиль "Газель". Машина двигалась в сторону России.

Во время осмотра в кузове транспортного средства правоохранители обнаружили 103 ящики с гусятами. "Живой товар" пытались незаконно переместить через границу двое жителей Луганщины, 1986 и 1994 года рождения.

Автомобиль и товар изъяты и переданы в ГФС. За попытку незаконного пересечения границы в отношении граждан Украины составлены документы об административном правонарушении.