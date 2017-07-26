Иностранные эксперты помогут ВСУ улучшить кадровою политику и работу с личным составом

В Национальном университете обороны Украины им.И.Черняховского (Киев) в рамках Программы развития оборонных институтов стартовало обсуждение формата помощи экспертов компании "RAND Corporation" Вооруженным силам Украины в вопросах управления кадровыми ресурсами.

"Мы очень уважаем людей, которые защищают свою свободу. Надеемся, что во время дискуссий, сможем предложить вам новые и интересные идеи для украинского оборонного ведомства", - цитирует представителя "RAND Corporation" Генри Леонарда пресс-служба Минобороны Украины в среду.

В сообщении отмечается, что иностранные партнеры планируют предоставить ВСУ помощь в вопросах работы с личным составом, в частности, особенностей набора, содержания интереса и развития профессиональных качеств добровольного набора на военную службу, а также призыва.

"Кроме того, стороны рассмотрят аспекты карьерного и профессионального развития военнослужащих, военного образования, подготовки персонала, сбора и обработки данных. В рамках сотрудничества предусмотрены дискуссии, практические занятия и дальнейшее обсуждение результатов", - говорится в информации.