"Житомирская" и "Академгородок" вновь открыты для пассажиров

Движение на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена возобновлено, станции "Академгородок" и "Житомирская" открыты для пассажиров.

Об этом сообщает Киевский метрополитен на страничке в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, из-за технической неисправности поезда на станции "Житомирская" движение на Святошинско-Броварской линии было организовано между станциями "Лесная" и "Святошино". Станции "Академгородок" и "Житомирская" были временно закрыты для пассажиров.