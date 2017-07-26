События

11:22 26.07.2017

"Житомирская" и "Академгородок" вновь открыты для пассажиров

Движение на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена возобновлено, станции "Академгородок" и "Житомирская" открыты для пассажиров.

Об этом сообщает Киевский метрополитен на страничке в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, из-за технической неисправности поезда на станции "Житомирская" движение на Святошинско-Броварской линии было организовано между станциями "Лесная" и "Святошино". Станции "Академгородок" и "Житомирская" были временно закрыты для пассажиров.

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В Киеве станции метро "Житомирская" и "Академгородок" временно закрыты для пассажиров

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Интерфакс-Украина
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