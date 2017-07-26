В Киеве станции метро "Житомирская" и "Академгородок" временно закрыты для пассажиров

Техническая неисправность поезда привела к временному закрытию станций Киевского метрополитена "Житомирская" и "Академгородок".

"Из-за технической неисправности поезда на станции "Житомирская" движение на Святошинско-Броварской линии организовано между станциями "Лесная" и "Святошино", - сообщается на страничке Киевского метрополитена в соцсети Фейсбук.

Станции "Академгородок" и "Житомирская" временно закрыты для пассажиров.