События

11:00 26.07.2017

В Киеве станции метро "Житомирская" и "Академгородок" временно закрыты для пассажиров

Техническая неисправность поезда привела к временному закрытию станций Киевского метрополитена "Житомирская" и "Академгородок".

"Из-за технической неисправности поезда на станции "Житомирская" движение на Святошинско-Броварской линии организовано между станциями "Лесная" и "Святошино", - сообщается на страничке Киевского метрополитена в соцсети Фейсбук.

Станции "Академгородок" и "Житомирская" временно закрыты для пассажиров.

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Интерфакс-Украина
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